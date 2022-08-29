Против директора птицефабрики «Дружба» в Барановичах возбудили уголовное дело за взятку

Против руководителя птицефабрики «Дружба» в Барановичах возбудили уголовное дело за взятку в 6 500 долларов. Его задержали еще в начале августа, рассказали в сюжете СТВ.

По информации канала, взятку директор предприятия получил за «лоббирование интересов частной компании при заключении договоров».

Фамилия задержанного в сюжете не называется. В начале августа Зеркало» со ссылкой на читателей сообщало о задержании директора птицефабрики Василия Маркевича — с сайте предприятия пропало упоминание его в разделе руководства.