В Минске замдиректора школы обвиняют в хищении за то, что он перечислял зарплату уборщицы теще, не работавшей в учреждении

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя — его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 1 статьи 210 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что замдиректора одной из школ в Минске с июня 2019 года по июнь 2021 года вносил ложные сведения в табеля учета рабочего времени уборщицы, которой значилась его теща Ш. При этом Ш. в школе не убирала, пишет прокуратура.

В ведомстве отмечают, что зарплату начисляли на карту Ш., а расходовал деньги обвиняемый. За 2 года уборщице перечислили около 5 тысяч рублей — замдиректор школы полностью возместил ущерб. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.