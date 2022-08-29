Жителю Осиповичей присудили три года лишения свободы за комментарий о погибшем сотруднике КГБ

Суд приговорил жителя Осиповичей Николая Головкова к трем годам лишения свободы за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), оскорбление Лукашенко (статья 368 УК) и дискредитацию Республики Беларусь (статья 369 УК), сообщает волонтерская инициатива MAYDAY.

Волонтеры утверждают, что часть обвинения основана на комментарии Головкова о погибшем сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке. Прокурор запрашивал для жителя Осиповичей четыре года лишения свободы и штраф в 6400 рублей, но суд приговорил его к трем годам и штрафу в 3200 рублей, пишет MAYDAY.

28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Некоторых из них внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.