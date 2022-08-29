Мингорисполком: с 29 по 30 августа в городе проходят учения теробороны

С 29 по 30 августа в Миске проходят учения территориальных войск, сообщил Минский городской исполнительный комитет.

В эти дни запланирован «розыгрыш практических действий командно-штабного учения территориальных войск». Местным жителям комитет запретил ходить по территории проведения учений.

Вечером 29 августа жители минской Масюковщины услышали хлопки, похожие на взрывы. Один из таких прокомментировал «Медиазоне» читатель: «Звук был похож на взрыв бомбы или снаряда, громкий хлопок и затем прозвучала автоматная очередь». По его словам, звуки продлились от трех до четырех минут.