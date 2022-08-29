Брестчанина приговорили к 2,5 годам колонии за комментарий о погибшем сотруднике КГБ

Суд Бреста приговорил местного жителя Степана Толкачева к 2,5 годам колонии по делу о разжигании розни (статья 130 УК), передает «Вясна».

Осужденный оставил в интернете комментарий о погибшем сотруднике КГБ Дмитрие Федосюке, пишут правозащитники. «Одним кгбшником меньше, одним больше. [Нечего] без разрешения в дома чужие врываться», — написал Толкачев в инстаграме.

30-летнего Степана Толкачева задержали в сентябре 2021 года, на следующий день после перестрелки на улице Якубовского в Минске. Тогда погибшими нашли двух человек: сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера.

Всего после перестрелки СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о случившемся. Против них возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Некоторых из обвиняемых по делам о комментариях, связанных с гибелью Федосюка, также внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.