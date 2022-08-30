Бобруйская школа не продлила контракт с учительницей, которая пришла на занятия с желто‑синей лентой в волосах

Бобруйская средняя школа №27 не продлила контракт с учительницей истории Ларисой Секержицкой, которая в марте пришла на занятия с желто-синей лентой в волосах, рассказала сама преподавательница в фейсбуке.

«Преподавательнице высшей категории, 17 лет стажа, не продлили контракт, ссылаясь на то, что пришли документы с постановлением суда по моему административному делу (желто-синие ленточки в волосах)», — написала она.

По словам учительницы, весной руководство школы говорило ей, что контракт будет продлен, поскольку «по закону, если есть дети до пяти лет, нельзя лишать возможности содержать семью». Однако в итоге контракт не продлили и сейчас Секержицкая ищет новую работу.

5 марта милиция задержала Секержицкую во время урока из-за желто-синей ленты в волосах. 31 марта суд в Бобруйске оштрафовал ее на 2 240 рублей за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия (статья 24.23 КоАП).