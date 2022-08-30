Жителя Гомельского района обвиняют в госизмене за передачу информации о военных объектах Беларуси телеграм‑боту

32-летнему жителю Гомельского района Ч. предъявили обвинение в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) за передачу данных о беларуских военных объектах чат-боту в телеграме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии ведомства, Ч., находясь на территории Гомельского и Речицкого районов, «умышлено оказал помощь иностранному государству в проведении деятельности, заведомо направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

«В частности, собирал, фиксировал и анализировал информацию разведывательного характера об объектах военной инфраструктуры и техники, в том числе о белорусских военных объектах. Впоследствии Ч. с использованием мессенджера Telegram передал полученную информацию в чат-бот, контролируемый иностранной организацией», — пишет пресс-служба.

О каком именно чат-боте идет речь — не уточняется. Уголовное дело против Ч. находится в производстве КГБ.