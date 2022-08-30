Умер последний лидер СССР Михаил Горбачев

В 91 год умер единственный президент СССР Михаил Горбачев, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу России.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в больнице.

О каком именно заболевании идет речь, медики не уточнили. ТАСС написал, что политика похоронят Новодевичьем кладбище в Москве.

Михаил Горбачев — советский политик, с 1990 по 1991 год — президент СССР. После его отставки 25 декабря 1991 года, Советский Союз прекратил свое существование.