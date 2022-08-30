Суд в Варшаве приговорил бывшего польского силовика к 1,5 годам колонии за сотрудничество с беларуским КГБ

Варшавский окружной суд приговорил бывшего сотрудника польских силовых структур Гжегожа М. к 1,5 годам колонии по обвинению в сотрудничестве с беларуским КГБ, сообщает прокуратура Польши.

Экс-силовика обвинили в готовности действовать в интересах иностранной разведки и хранении боеприпасов без наличия разрешения.

Гжегожа М. задержали в октябре 2021 года, а дело против него передали в суд в этом мае. Следствие в отношении него вело Агентство внутренней безопасности.

Как уточняют польские власти, обвиняемый служил в спецназе польской милиции ZOMO, затем в полиции, а затем оставил службу уже в качестве офицера пограничной службы в 2001 году.