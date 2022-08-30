«Сводки центра»: издание «Хартия 97» признано «экстремистским формированием»

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о признании «группы граждан, объединенных посредством медиа-ресурсов "Хартия 97"» «экстремистским формированием».

Как утверждают авторы канала, основанием для этого стала организация и координация изданием «Хартия 97» «массовых беспорядков».

В списке «экстремистских формирований», опубликованном на сайте МВД, «Хартия 97» не указана.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более 80 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода» и «Еврорадио», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.