Бегунья Кристина Тимановская получила польское гражданство

Легкоатлетка Кристина Тимановская, уехавшая в Польшу в связи с попыткой НОК вывезти ее из Токио после критики руководства сборной на Олимпийских играх, получила польское гражданство. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Тимановская поделилась впечатлениями от победы на Клубном чемпионате Польши и уточнила, что выступала на нем не как беларуска, а как полька. Вскоре после этого она опубликовала в сторис документ о предоставлении польского гражданства.

«Мне пришлось пожертвовать всем, что я строила долгие 24 года в Беларуси, мне пришлось оставить там своих родных, свою работу, своих друзей, свой дом. Но я приобрела намного больше чем потеряла: невероятную поддержку людей новые знания и даже жизненные уроки, которые мне действительно нужны были, чтобы переосмыслить свою жизнь», — написала Тимановская в одном из последующих постов.