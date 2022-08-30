МИД Польши опубликовал условия выдачи гуманитарных и национальных рабочих виз беларусам внутри страны

Министр иностранных дел Польши подписал распоряжение о выдаче гуманитарных и национальных рабочих виз беларусам, которые находятся на территории страны. Документ опубликован в официальном сборнике польских законов Dziennik Ustaw.

Согласно документу, граждане Беларуси и Украины, находящиеся в Польше, могут подать министру иностранных дел заявление о выдаче гуманитарной или национальной рабочей визы вплоть до 31 декабря 2022 года.

Заявления на гуманитарную визу для беларусов принимаются в тех случаях, если их заявитель находится на территории Польши на законных основаниях и не может вернуться в Беларусь из соображений безопасности и возможных репрессий, либо если он проживал в Украине до 24 февраля 2022 года или прибыл на территорию Польши в период с 24 февраля из Украины в связи с войной.

Распоряжение вступает в силу с 30 августа.