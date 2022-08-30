«Вясна»: Софью Сапегу лишили вида на жительство в Беларуси

Осужденную на 6 лет колонии россиянку Софью Сапегу лишили вида на жительство в Беларуси, сообщает правозащитный центр «Вясна».

23 мая 2021 года Софью Сапегу и экс-редактора Nexta Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту.

6 мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы. Россиянку признали виновной по двум статьям — о разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

Суд по ее делу проходил в закрытом режиме и длился больше месяца — с 28 марта.

Маршрут «Афины — СИЗО». В Гродно будут судить россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair

По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы. В видео, опубликованном вскоре после задержания Сапеги, она называла себя администраторкой телеграм-канала «Черная книга Беларуси», занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.

Всего в телеграм-канал разместили персональные данные не меньше 238 человек, среди которых силовики, прокурорские работники, судьи и госслужащие. По утверждению Генпрокуратуры, после публикации в адрес потерпевших начали поступать угрозы.

Ведомство отметило, что Сапега «выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве», а ее содействие «имело существенное значение в изобличении других соучастников». Также девушка «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

В конце июня Сапега попросила Лукашенко о помиловании. В прошении она написала, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается».