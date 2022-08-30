«Белорусский расследовательский центр»: мать Николая Лукашенко основала гимназию, в которой учатся дети чиновников и силовиков

Мать Николая Лукашенко Ирина Абельская основала частную гимназию, в которой учатся дети чиновников, бизнесменов и силовиков, сообщает «Белорусский расследовательский центр».

По информации издания, в 2019 году Абельская, работая главврачом «Республиканского клинического медицинского центра», основала компанию «Горизонты знаний». Через год Абельская основала гимназию в поселке Дрозды. Объект построил российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Школу назвали «Минская международная гимназия».

Центр утверждает, что в эту гимназию Абельская определила своего сына Николая после того, как он в 2020 году забрал документы из Лицея БГУ. Один из педагогов рассказала, что Абельская курировала обучение сына, занималась подбором и доставкой учителей.

В этой же гимназии учатся три дочери Дмитрия Лукашенко, дочь главы главы одного из подразделений службы безопасности Лукашенко Алексея Высоцкого, дочь силовика Сергея Повара, который играет в хоккейной команде Александра Лукашенко, и дочь Евгения Бейзака — директора беларуского отделения клуба владельцев мотоциклов «Harley-Davidson», чьи мероприятия посещает Виктор Лукашенко.

Стоимость обучения в гимназии составляет около $3 000 в год. По подсчетам Центра, доход школы может составлять до $1 млн за один учебный год.

По тендерам, которые нашел Центр, с 2020 по 2022 годы Минская международная гимназия закупила технику для учебы за счет госбюджета: ноутбуки, музыкальные центры, копировальные машины более чем на $100 тысяч. В 2022 году за счет госбюджета заказало уборку территории и корпусов за $40 тысяч.

Нормы, разрешающие государству финансировать частные учреждения, которые занимаются экспериментальной деятельностью в сфере образования, вступят в силу только 1 сентября 2022 года.

Кроме того, компания закупала за счет госбюджета питание, использую формулировку «для детей из малообеспеченных и многодетных семей и для других льготников». В самой гимназии Центру сказали, что у них нет льготников, а оплата питания входит в стоимость обучения.