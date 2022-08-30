Прокурор запросил до 12 лишения свободы для обвиняемых по делу о захвате власти

Прокурор запросил по 12 лет лишения свободы для Александра Федуты, Григорию Костусеву и Юрию Зенковичу по делу о захвате власти, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Обвиняемыми по делу проходят пять человек. Беларуского юриста из США Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).

Политолога Александра Федуту и главу БНФ Григория Костусева обвиняют в заговоре.

Дальнобойщика Дениса Кравчука и бухгалтера Ольгу Голубович — в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Кравчука и Голубович прокурор попросил наказать 3 годами колонии.

По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

«Давай, Рыгор, вместе с тобой замочим Луку». Что известно о деле Федуты, Зенковича и Костусева

Александр Федута на процессе признал свою вину частично, Григорий Костусев вину не признал. Еще три фигуранта — Ольга Голубович, Денис Кравчук и Юрий Зенкович — вину признали в полном объеме.