Суд приговорил двух минчан к 3 и 2 годам колонии за то, что они шли в сторону силовика на антивоенном пикете

Минский городской суд приговорил инженера Александра Комара и местного жителя Андрея Андреева к 3 и 2 годам колонии усиленного режима соответственно по обвинению в угрозе милиционеру насилием за то, что во время февральского антивоенного митинга они несколько секунд шли в сторону силовика, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Обоих обвиняемых признали виновными в угрозах насилием сотруднику органов внутренних дел (статья 364 УК), а Комара — еще и в участии в «экстремистском формировании» «план "Перамога"» (часть 3 статьи 361-1 УК). Правоозащитники сообщают, что фамилия потерпевшего по делу — Крут.

Задержания на референдуме

Суд вынес приговор еще 29 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

Обвиняемые не признали вину. Во время суда Александр Комар рассказал, что при задержании милиционеры несколько раз избили его, в том числе за то, что после первого избиения он запачкал автомобиль силовиков своей кровью.

Андреев на одном из заседаний рассказал, что его при задержании не избивали, но вместо этого силовики угрожали ему, в том числе сексуальным насилием, а также вынуждали стоять на коленях и замахивались в его сторону.

Адвокаты обвиняемых не согласились с результатами экспертизы видеозаписи, на которой те двигаются в сторону силовика — по версии защиты, в ролике присутствуют элементы монтажа. Также в материалах дела со слов свидетеля Артема Михайлова, работающего в ГУБОПиК, указано, что Комар и Андреев махали руками и показывали жестами, как они будут бить Крута, хотя в ролике этого нет.

Также адвокаты обратили внимание суда на несовпадение данных биллинга телефонов обвиняемых с показаниями Михайлова.