Активиста Павла Виноградова поместили в ШИЗО оршанской колонии №12

Приговоренного к 5 годам лишения свободы активиста Павла Виноградова поместили в штрафной изолятор оршанской колонии №12, сообщает «Белсат». Жена Виноградова Светлана подтвердила эту информацию «Медиазоне».

Как пишет «Белсат», на активиста составили три рапорта, при этом один из них — за то, что он прилег на нары, почувствовав слабость. В ШИЗО Виноградова поместили с 23 августа.

28 июля Виноградова перевели из колонии № 11 в Волковыске в Оршанскую исправительную колонию №12, где держат и лечат осужденных, которые больны активной формой туберкулеза. 8 августа жена активиста рассказала «Медиазоне», что у него диагностировали это заболевание.

В марте Минский областной суд приговорил Виноградова к 5 годам колонии. Его признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд над активистом проходил в закрытом режиме.

28 июня КГБ внес Павла Виноградова в список лиц, причастных к террористической деятельности.

