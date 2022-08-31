Сеть Papa John’s прекращает свою работу в Беларуси с 1 сентября

Пиццерия Papa John's прекращает свою работу в Беларуси с 1 сентября, рассказала «Медиазоне» сотрудница компании.

До этого сеть ресторанов постепенно закрывала свои филиалы в Минске, Гродно, Витебске и других городах. За пять месяцев Papa John's закрыла не менее 18 торговых точек. Причины ухода компании с рынка не уточняются.

Сегодня в инстаграме пиццерии появился пост о закрытии ресторанов на улице Немига и на улице Могилевской в Минске.

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В августе Papa John's закрыла свою пиццерию на проспекте Победителей. До этого на улице Горецкого и проспекте Рокоссовского. В июле закрылась пиццерия в Сухарево на улице Скрипникова.

30 марта компания закрыла рестораны в Гродно, после этого — в Бобруйске, Боровлянах, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.

9 марта Papa John’s заявила об уходе из России. В компании объяснили это решением не поддерживать российский рынок на фоне войны в Украине.