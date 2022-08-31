Силовики задержали священника Владислава Богомольникова

Силовики задержали иерея Владислава Богомольникова, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Сотрудники ГУБОПиК выломали двери в квартиру православного священника и задержали его. Сейчас Богомольников в изоляторе на Окрестина, пишет телеграм-канал.

В ноябре 2020 года священник проводил службу по погибшему активисту Роману Бондаренко на «Площади Перемен», пишут его коллеги. В январе 2021 года Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, осужденным на 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского».

Владислав Богомольников — 42-летний служитель храма Богоявления в Минске, заведующий церковно-историческим музеем Беларуской православной церкви.