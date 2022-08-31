Верховный суд признал организацию BYPOL «террористической»

Верховный суд по заявлению генпрокурора Андрея Шведа признал объединение бывших силовиков BYPOL «террористическим», сообщает Генпрокуратура.

«Террористическими» признаны и входящие в BYPOL «Сітуацыйна — аналітычны цэнтр» план «Перамога».

«Деятельность данной организации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Беларусь незаконным путем», — пишет Генпрокуратура.

Ведомство пишет, что в результате действий BYPOL в Беларуси «совершены различные преступления экстремисткой направленности, включая акты терроризма».

Это четвертая связанная с Беларусью организация, которую власти признали «террористической». Сейчас в соответствующем КГБ три таких организации — сеть телеграм-каналов Nexta, объединение «Супраціў» и «Отряды гражданской самообороны».