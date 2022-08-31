Анархиста Николая Дедка поместили в ШИЗО в гродненской тюрьме № 1, рассказали близкие заключенного.

По словам близких, активист находится в ШИЗО с 3 августа. «Первым, кто поздравил с днём рождения, была администрация», — написал Дедок в письме к родным.

Согласно письму, в ШИЗО активиста перевели из-за нарушения формы одежды — заключенный был в майке и босиком.

«Я к этому отношусь спокойно и с юмором. Будет, что рассказать внукам», — написал анархист.

В июне Дедка перевели из колонии в тюрьму. Причиной для рассмотрения дела о смене режима Дедку стали «многочисленные нарушения правил внутреннего распорядка».

10 ноября 2021 года Мингорсуд приговорил анархиста к 5 годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участие в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).