В Минске задержали экскурсоводку Светлану Гришкевич

Силовики задержали экскурсоводку Светлану Гришкевич, сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В «покаянном» видео минчанка рассказывает, что в августе 2020 года она принимала участие в протестах, а на одной из экскурсий «допустила некорректные высказывания в адрес Лукашенко».

Светлана Гришевич — минская экскурсоводка и блогерка. В инстаграме она рассказывает о своей работе и городе. В феврале минчанка опубликовала антивоенный пост.

«Шаноўныя ўкраінцы, сябры. Трымайцеся. Мы з вамі. Вы заўжды для беларусаў былі і ёсць прыкладам годных і вольных людзей. Я не ведаю як дапамагчы, але ўсім сэрцам і думкамі з вамі», — написала она.