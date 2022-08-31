Обвиняемые по делу о захвате власти Костусев, Федута и Зенкович выступили с последним словом в суде

Обвиняемые по делу о захвате власти юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута, глава БНФ Григорий Костусев, дальнобойщик Денис Кравчук и бухгалтер Ольга Голубович выступили с последним словом в суде, сообщает Sputnik.

Как передает агентство, первым в зале суда выступил Александр Федута. Он сказал, что, по его мнению, заговор был организован в результате оперативного эксперимента. При этом он отметил, что принял участие в нем.

«Если я в него верил, значит он существовал. <...> Я поверил в заговор военных потому, что хотел в него поверить», — приводит его цитату Sputnik.

В своем последнем слове Григорий Костусев сказал, что не давал согласия на участие в заговоре, а в зум-конференциях с другими обвиняемыми участвовал, чтобы «найти какой-то выход из санкционного давления на страну» и принести пользу Беларуси.

«Приглашение к заговору со стороны Зенковича — треп и фейк», — приводит его слова агентство.

Костусев повторил, что не признает вину и попросил учесть свою тяжелую болезнь при назначении ему наказания. Он также добавил, что планирует написать мемуары, в которых упомянет всех участников судебного процесса, а затем прочитал стихотворение, посвященное его защитнице Инессе Оленской.

Как пишет Sputnik, последнее слово Юрия Зенковича длилось всего несколько минут — юрист процитировал несколько фраз из книги «История скрытой головы».

Ольга Голубович во время последнего слова сообщила, что сама приняла решение не участвовать в акциях протеста, а проведенные в СИЗО 17 месяцев она расценила как «сплошное наказание» — особенно с учетом того, что она самостоятельно дала признательные показания. Запрошенные ей прокурором 3 года колонии она расценила как жестокую меру.

Денис Кравчук использовал последнее слово, чтобы снова сообщить о своем раскаянии и попросил суд не выносить ему наказание, связанное с лишением свободы.

30 августа прокурор запросил для Федуты, Костусева и Зенковича по 12 лет лишения свободы. Кравчука и Голубович прокурор попросил наказать 3 годами колонии.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек. Беларуского юриста из США Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).

Александру Федуте и Григорию Костусеву вменяют заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК).

Дальнобойщика Дениса Кравчука и бухгалтера Ольгу Голубович — в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Обоих прокурор попросил наказать 3 годами колонии.

По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

«Давай, Рыгор, вместе с тобой замочим Луку». Что известно о деле Федуты, Зенковича и Костусева

Федута на процессе признал свою вину частично, Костусев вину не признал. Еще три фигуранта — Голубович, Кравчук и Зенкович — вину признали в полном объеме.