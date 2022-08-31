Суд назначил 2,5 года колонии студенту, который хотел помогать Украине в войне с Россией

Брестский областной суд приговорил первокурсника Андрея Маслова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в приготовлении к участию в вооруженном конфликте на территории другой страны (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 361-3 УК), сообщает «Брестская весна».

Приговор был вынесен 26 августа. Изначально Андрея Маслова обвиняли в покушении, а в ходе судебного процесса обвинение ему переквалифицировали на приготовление к участию в вооруженном конфликте.

Маслов рассказывал в суде, что хотел попасть в Украину, чтобы помогать украинцам, в первую очередь рассматривая медицинскую и логистическую помощь. По словам студента, он бы отказался от использования оружия, но так как для оказания других видов помощи могло понадобиться вступление в ВСУ, он был готов присоединиться к украинской армии.

Маслов связался с полком Калиновского и решил самостоятельно перейти беларусско-украинскую границу. Из Минска до Пинска он добрался на маршрутке, а потом взял такси до деревни Ладож. Там он не прошел и 500 метров, как был задержан в приграничной полосе. Пограничники обнаружили в телефоне парня переписку с телеграм-ботом полка Калиновского и передали его силовикам. 14 мая Маслова поместили под стражу.