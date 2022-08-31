В Гродно силовики задержали активиста Павла Можейко

В Гродно задержан активист Павел Можейко, сообщает Hrodna.Life. В его квартире прошел обыск, после задержания гродненца поместили в ИВС.

По информации издания, 30 августа в квартире Можейко прошел шестичасовой обыск, после которого он перестал выходить на связь. Активист задержан на 72 часа. Причину задержания его близкие не называют.

В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни», где Можейко был директором, за выставленную там картину художника Алеся Пушкина.

«Центр городской жизни» — частная образовательно-культурная площадка. 26 марта 2021 года на художника Алеся Пушкина и директора площадки завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК). 29 марта Можейко выпустили из СИЗО. Ему дали документ о том, что «в задержании пропала необходимость». Пушкин же остался в СИЗО; спустя год его приговорили к пяти годам колонии.