Осужденная на 3 года химии бывшая руководительница «Радиславы» Ольга Горбунова уехала из Беларуси

Активистка и экс-руководительница организации «Радислава» Ольга Горбунова покинула Беларусь, рассказала она на своей странице в Instagram.

«Воля на волі. Ведае крымінальна-выканаўчая інспекцыя, ведайце і вы. Я з’ехала з Беларусі», — написала Горбунова.

Активистку задержали 9 ноября 2021. Против нее было возбуждено два уголовных дела: о массовых беспорядках (части 1, 2 и 3 статьи 293 УК) и о грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), однако судили Горбунову только по обвинению во втором.

6 мая суд Советского района Минска приговорил Горбунову к 3 годам домашней химии. Незадолго до этого, 9 марта, объединение «Радислава», помогавшее пострадавшим от насилия женщинам, было ликвидировано.