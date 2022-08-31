ЕС приостановит соглашение об упрощенном порядке выдачи виз россиянам — глава МИД Венгрии

Европейский союз приостановит соглашение об упрощенном порядке выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Такое решение страны ЕС приняли на саммите глав внешнеполитических ведомств ЕС в Праге. Сийрято сказал, что выступил против введения запрета на выдачу виз гражданам России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что на национальном уровне рассмотрят меры, которые «решительно снизят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону», написала газета Financial Times.

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы», — процитировала их заявление газета.

О том, обсуждались ли подобные меры в отношении граждан Беларуси, не уточняется.