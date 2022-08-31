В Гродно по возвращению в Беларусь, вероятно, задержана бывшая адвокат Юлия Юргилевич

В Гродно задержана бывшая адвокатка Юлия Юргилевич, пишут телеграм-каналы «Погоня» и «Суды, задержания. Гродно и область». Официально о задержании юристки не сообщалось.

По информации гродненского канала, Юргилевич была задержана по возвращению в Беларусь, в ее квартире силовики провели обыск.

23 февраля Юлия Юргилевич была исключена из Гродненской областной коллегии адвокатов за то, что она «не профессионал».

Как адвокат она защищала художника Алеся Пушкина; Игоря Банцера, освободившегося в декабре 2021 года после 1,5 лет химии, а сейчас задержанного, Юргилевич выступала также защитницей блогера Vadimati и других задержанных по политическим делам. По информации канала «Право имеют», в апреле Юлия Юргилевич уехала из Беларуси.