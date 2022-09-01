Минского священника, который вел службу по погибшему Роману Бондаренко, арестовали на 14 суток

Минского священника Владислава Богомольникова арестовали на 14 суток, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візізія».

Сотрудники ГУБОПиК задержали иерея 31 августа, выломав для этого дверь в его квартиру. После этого Богомольникова отвезли в изолятор на Окрестина, писала «Хрысціянская візізія». По какой статье проходил суд, неизвестно.

В ноябре 2020 года священник проводил службу по погибшему активисту Роману Бондаренко на «Площади Перемен», писали его коллеги. В январе 2021 года Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, осужденным на 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского».

Владислав Богомольников — 42-летний служитель храма Богоявления в Минске, заведующий церковно-историческим музеем Беларуской православной церкви.