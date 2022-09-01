Лукашенко сказал, что родственники Василя Быкова продали его награды; близкие писателя утверждают, что их обманули мошенники

Во время выступления на публичном открытом уроке Александр Лукашенко сказал, что родственники Василя Быкова продали его награды. Трансляцию выступления ведет телеканал ОНТ.

«Что меня поразило. Хотел сказать "мерзавцы", но не скажу. Кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за 30 долларов», — сказал Лукашенко.

Среди «проданных» наград Лукашенко назвал Звезду Героя социалистического труда, Орден Ленина, Знак народного писателя Беларуси и Орден трудового красного знамени.

Сын писателя Сергей сперва рассказал блогу «Отражение», что все награды писателя на месте, но после просмотра выступления Лукашенко уточнил, что показанные ордена он не держал в руках.

«Есть вторая жена, Ирина Михайловна, у нее все лежало. Сын ее умер. А вот внучок у нее был такой, да, все время ходил к ней — вот он мог это сделать. Но вы меня извините, почему столько наград за 30 долларов? Это что? Им цена пять тысяч», — сказал он.

Подруга 95-летней жены Быкова рассказала «Радыё Свабода», что к той приезжал человек, представившийся сотрудником литературного архива — он забрал документы и другие вещи, принадлежащие писателю. Через некоторое время к Быковой пришел другой человек, назвавшийся директором литературного музея. Он рассказал ей, что предыдущий посетитель был мошенником. Когда именно происходили эти события — не уточняется.

«Из квартиры все украли, ничго важного из архива Быкова не осталось. У нее было впечатление, что кем-то даже подделаны ключи и кто-то был в квартире без нее. Она очень тяжело реагирует на слова Лукашенко: ни она сама не могла это сделать, ни дети Быкова. Скорее всего, украли мошенники под видом архивистов», — рассказала подруга жены писателя изданию.