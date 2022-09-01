«ЖС Premium»: против минского священника возбудили уголовное дело об участии в экстремистском формировании

Против минского священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело о создании экстремистского формирования или участия в нем (статья 361 УК), пишет провластный телеграм-канал «ЖС Premium».

«Больше двух лет он непрерывно рассылал людям сообщения, сеющие в обществе раздор, и не побоимся этого слова — ересь. Он отказал в вере собственной епархии, так и заявил, что "нет им веры". Собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ», — утверждают в телеграм-канале.

Сотрудники ГУБОПиК задержали Богомольникова 31 августа, выломав при этом дверь его квартиры. 1 сентября иерея арестовали на 14 суток, писала «Хрысціянская візізія». По какой статье проходил суд, неизвестно.

В ноябре 2020 года священник проводил службу по погибшему активисту Роману Бондаренко на «Площади Перемен», писали его коллеги. В январе 2021 года Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, осужденным на 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского».

Владислав Богомольников — 42-летний служитель храма Богоявления в Минске, заведующий церковно-историческим музеем Беларуской православной церкви.