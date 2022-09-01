«Вконтакте» заблокировал паблик «Это Минск, детка!» для доступа из России

«Вконтакте» заблокировала доступ к беларускому паблику «Это Минск, детка!» на территории России по требованию российской Генпрокуратуры, сообщает администрация паблика.

В чем причина такого требования со стороны ведомства — не уточняется.

«Это Минск, детка!» — городской паблик, посвященный событиям и мероприятиям в столице. В последнее время на странице появляются также новости о войне в Украине. Всего на паблик подписано более 155 000 человек.

16 августа «ВКонтакте» заблокировала страницу «Медиазоны. Беларусь» на территории России. В сообщении от службы поддержки соцсети говорилось, что страница заблокирована по требованию Генпрокуратуры России, которая выявила «информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции». О каких материалах шла речь, не уточнялось.

15 августа уведомление о блокировке паблика по требованию Генпрокуратуры России получило издание «Зеркало». Сообщения о блокировке пришли также изданиям «Флагшток» и «Хартия-97» — их страницы заблокировали по требованию Мининформа Беларуси. Сообщество «Флагштока» не открывается и у читателей из России — при попытке зайти на страницу появляется сообщение о блокировке по требованию Генпрокуратуры страны.

13 марта «ВКонтакте» заблокировала паблик российской «Медиазоны». Тогда соцсеть также ссылалась на требование Генпрокуратуры, выявившей «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции».