Обвиняемые по «делу Белапан» медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина поженились в СИЗО

Обвиняемые по «делу Белапан» медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина поженились в минском СИЗО №1 на улице Володарского, сообщает «Позiрк».

6 июня Минский областной суд начал рассматривать «Дело Белапан» в закрытом режиме. Среди обвиняемых: Ирина Левшина, главный редактор и директор Белапан, Дмитрий Новожилов, директор издания в 2018-2021 годах, Андрей Александров, заместитель директора в 2014-2018 годах и Ирина Злобина, девушка Александрова.

Александрову и Злобиной ставится в вину «подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц» для участия в грубом нарушении порядка «путем оплаты» штрафов, счетов за питание в изоляторах, услуг адвокатов и другого (часть 2 статьи 342 УК). Также их обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Помимо этого, Александрова, Новожилова и Левшину обвиняют в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК). ПО версии Генпрокуратуры, они в 2020-2021 году осуществляли «экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО "БЕЛАПАН" материалов с признаками экстремизма».

Дмитрию Новожилову и Андрею Александрову также инкриминируют уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).