Лукашенко рассказал о гибели 71‑летнего оршанца, подозреваемого в убийстве сотрудницы почты; в него стреляли при задержании

71-летний житель Орши, подозреваемый в убийстве сотрудницы почтового отделения и поджоге здания, погиб, рассказал Александр Лукашенко во время выступления на публичном открытом уроке. Ранее милиция сообщала о применении против него огнестрельного оружия.

«В Орше вчера убили женщину. Сволочь, ни за что. Пришел, уже 70 лет мужику, 35 лет отсидел в тюрьме. В Орше тюрьма есть, это беда всегда. Взял — молотком размозжил голову женщине [так], что не узнать. Ну казалось бы, в стране всякое бывает. Нет, меня нашли, доложили. Я говорю: "Хорошо, что доложили. К утру доложите, что вы его нашли". И нашли. В плен не брали, царство ему небесное», — рассказал Лукашенко.

27 августа милиция в Орше задержала 71-летнего местного жителя по подозрению в поджоге почтового отделения и убийстве его сотрудницы (пункт 12 части 2 статьи 139 УК).

По сообщению МВД, за день до этого он зашел в отделение, убил работницу, похитил из кассы более 3 000 рублей и поджег помещение. При задержании милиция применила огнестрельное оружие, после чего оршанца госпитализировали с пулевыми ранениями.