Беларуску Яну Пинчук экстрадировали из России в витебский СИЗО №2

Витеблянку Яну Пинчук, обвиняемую в Беларуси по пяти статьям УК за руководство несколькими оппозиционными телеграм-каналами, экстрадировали из России в витебский СИЗО №2, сообщает телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук!».

21 июля суд в Петербурге постановил экстрадировать Пинчук на родину. В Беларуси ее обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

18 апреля Россия одобрила запрос на экстрадицию витеблянки в Беларусь. В постановлении о выдаче указано, что, по версии следствия, она руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».

12 июля комитет по правам человека ООН попросил Россию не выдавать беларуску Яну Пинчук на родину.