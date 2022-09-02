Суд арестовал адвоката Владимира Ангельского на 14 суток за неповиновение милиции

Суд Московского района Минска арестовал адвоката Владимира Ангельского на 14 суток за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд над адвокатом прошел 1 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

Как пишут правозащитники, Ангельского задержали еще 31 августа, а протокол за неповиновение на него составили уже в РУВД Московского района. За что изначально задерживали адвоката, не уточняется.

Владимир Ангельский — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, в прошлом сотрудничавший с адвокатом Виталием Брагинцом, против которого, по информации «Вясны», возбуждено уголовное дело «за участие в протестах».