МВД отчиталось о задержании минчанина, который сопротивлялся силовикам топором

Министерство внутренних дел отчиталось о задержании минчанина, который оставлял комментарии в «экстремистском» чате, пишет пресс-служба ведомтсва.

При задержании 53-летний житель Минска сопротивлялся силовикам топором, сообщает МВД. Против него возбудили уголовные дела о разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК) и покушение на убийство сотрудника внутренних дел (статья 362 УК).

В «покаянном» видео задержанный говорит, что более года назад оставил в «экстремистском» чате комментарий, в котором были призывы к «уничтожению командиров ОМОН, ГУБОПиК и милиционеров». В комментарии МВД сказано, что задержанный «вел конспиративный образ жизни и постоянно носил при себе топор».