«Зеркало»: силовики задержали руководителей барановичского авиаремонтного завода; вероятно, их подозревают в коррупции

В середине июня силовики задержали нескольких сотрудников барановичского 558-го авиаремонтного завода, в том числе бывшего директора и его заместителя, пишет «Зеркало» со ссылкой на свои источники и сотрудников предприятия.

По информации собеседников издания, среди задержанных — бывший директор завода Павел Пинигин, его заместитель Вячеслав Иванчуков, а также еще трое сотрудников завода. Точная причина задержания источникам неизвестна, но они предполагают, что обвинение связано с коррупцией и уклонением от налогов.

«У них нашли огромные суммы. Может, это не связано с политикой, но на протяжении нескольких месяцев до задержания кагэбэшники вызывали на допросы, прослушивали телефоны, искали, кто может прислать фото самолетов, которые летали в сторону Украины. А как итог — несколько человек сидят. Известно, что допрашивали даже тех, кто уволился раньше», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Как заметили журналисты «Зеркала», сейчас на сайте завода нет имени Пинигина — вместо него предприятие возглавляет Андрей Тучин, исполняющий обязанности директора.

В каком статусе находятся задержанные и в чем конкретно их обвиняют, неизвестно. Информации о развитии уголовного дела у собеседников издания нет.