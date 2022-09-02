Белстат перестал публиковать информацию о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета

Белстат перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнения бюджета. Первым на это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Как отмечает агентство, последние актуальные данные о внешнем госдолге и исполнении бюджета на сайте Белстата размещены 29 июля. В самом комитете на вопрос «Интерфакса» ответили, что Министерство финансов перестало предоставлять соответствующие данные для публикации.

31 июля министр финансов Юрий Селиверстов рассказывал, что его ведомство перестало публиковать часть информации о бюджете страны, поскольку «она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций».