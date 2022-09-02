Россиянку, назвавшую посадку самолета Ryanair «авиапиратством», депортировали из Беларуси

Россиянку Ирину Викхольм, отбывшую срок в колонии по делу о клевете на Александра Лукашенко из-за твита о посадке самолета Ryanair, депортировали из Беларуси с запретом въезда на 10 лет, сообщает «Зеркало».

Как уточняет издание, после освобождения из колонии Викхольм увезли в миграционную службу, где сообщили о запрете въезда в Беларусь. После этого она покинула страну и при помощи знакомых добралась до Москвы.

20 сентября 2021 года суд Московского района Бреста приговорил россиянку к 1,5 годам колонии по статье о клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

23 мая 2021 года Викхольм опубликовала твит о посадке в минском аэропорту самолета Ryanair с экс-редактором Nexta Романом Протасевичем на борту. Твит состоял из фотографии Лукашенко и комментария: «Очередное преступление Лукашенко. Акт государственного авиапиратства».

Как стало известно на суде, Викхольм задержали через пять дней, 28 мая. Сначала ее пригласили в Отдел по гражданству и миграции, после чего отправили в брестский ИВС, а потом — в СИЗО. На суде россиянка заявляла отвод судье и отвод гособвинителю, которые суд не удовлетворил, а также отказалась от назначенного ей адвоката.