Обвиняемого по «делу Автуховича» Антона Мельхера перевели под домашний арест, рассказала дочь Николая Автуховича Катерина в своем инстаграме.

По ее словам, срок содержания под стражей Мельхера истек. Сейчас обвиняемый «в интернате без дверей, напротив живут омоновцы», написала Катерина.

В суде Мельхер ходатайствовал о переводе его обратно в камеру СИЗО, потому что условия в «интернате» показались ему хуже. По его словам, в «интернате» нельзя открывать окна, нет постельных принадлежностей, посуды и дверей, а напротив за ним наблюдают силовики. Судья отклонил ходатайство и посоветовал обвиняемому «самому купить необходимые бытовые вещи», дополнила дочь Автуховича.

КГБ считает Мельхера «частником группы Автуховича». Его обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). В феврале 2021 Мельхера внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В декабре 2021 года сюжет «Беларуси 1» рассказывал, что 27-летний Антон Мельхер «оказывал то или иное пособничество» Автуховичу. Судя по странице Мельхера «ВКонтакте», в 2015 году он закончил экономический факультет Брестского государственного технического университета.

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. Главный фигурант — предприниматель из Волковыска Николай Автухович. КГБ утверждает, что Автухович запасся оружием и взрывчаткой в Украине, обустроил несколько схронов и повредил машины двух милиционеров.

Обновлено в 13:55. Добавлена информация о ходатайстве Мельхера.