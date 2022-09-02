«Белсат»: задержанного активиста Павла Можейко перевели в СИЗО

Задержанного в Гродно активиста Павла Можейко перевели в СИЗО, сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на его родственников.

31 августа о задержании Можейко сообщило издание Hrodna.Life. В его квартире прошел обыск, после задержания гродненца поместили в ИВС.

По информации издания, 30 августа в квартире Можейко прошел шестичасовой обыск, после которого он перестал выходить на связь. Причину задержания его близкие не называли.

В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни», где Можейко был директором, за выставленную там картину художника Алеся Пушкина, на которой был изображен Евгений Жихарь с автоматом на плече.

«Центр городской жизни» — частная образовательно-культурная площадка. 26 марта 2021 года на Пушкина и Можейко завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130 УК). 29 марта Можейко выпустили из СИЗО. Ему дали документ о том, что «в задержании пропала необходимость». Пушкин же остался в СИЗО; спустя год его приговорили к пяти годам колонии.