Прокурор Минска постановил ограничить доступ к сайту книги «Площадь перемен»

Прокурор Минска вынес постановление об ограничении доступа к сайту проекта «Площадь перемен», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Проект «Площадь перемен», по задумке его создателей, состоит из трех частей: фотокниги, собственно сайта и выставок. Его автор, фотограф Евгений Отцецкий, запустил его 11 августа.

«Каждая составляющая проекта с помощью разных выразительных средств рассказывает и показывает хронику жизни дворового сообщества и солидарности на фоне насилия со стороны государства после последних президентских выборов в Беларуси», — пишут авторы проекта.

Всего фотокнига содержит тринадцать монологов местных жителей и 70 фотографий, многие из которых, как утверждается, «публикуются впервые». Книга напечатана в 500 экземплярах.

«Площадь Перемен» — неофициальное название двора на пересечении улиц Каховская и Червякова в Минске. В августе 2020 года на будке вентиляции подземного гаража в этом дворе появился мурал с портретами звукорежиссеров Влада Соколовского и Кирилла Галанова, включивших песню Цоя «Хочу перемен» на семейном фестивале, куда собирались прийти сторонники Светланы Тихановской. Власти неоднократно закрашивали мурал, а местные жители восстанавливали его снова.