Украина ввела санкции против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси

Кабинет министров Украины одобрил пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Полный перечень лиц, против которых введены санкции, министерство не публикует, но отмечает, что в него попали предприятия военно-промышленного комплекса России, а также должностные лица нацбанков России и Беларуси.

Помимо этого, в санкционный перечень внесли компании и граждан, которые «способствовали агрессии России против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции». Среди таких компаний министерство упоминает российскую «Сернию» и телеканал «Царьград».

Конкретных физических лиц, попавших в перечень, министерство не указывает, но пишет, что его «возглавили дочери Владимира Путина».