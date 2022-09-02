Hrodna.life: экс‑адвокатку Юлию Юргилевич после задержания перевели в СИЗО

Бывшую адвокатку Юлию Юргилевич, о задержании которой в конце августа сообщали несколько телеграм-каналов, перевели в СИЗО, пишет Hrodna.life.

На каком основании экс-адвокатку поместили в следственный изолятор — не уточняется.

31 августа о задержании Юргилевич в Гродно писали телеграм-каналы «Погоня» и «Суды, задержания. Гродно и область». По информации гродненского канала, она была задержана по возвращению в Беларусь, в ее квартире силовики провели обыск.

23 февраля Юлия Юргилевич была исключена из Гродненской областной коллегии адвокатов, посчитавшей ее не соответствующей профессиональным требованиям. Как адвокат Юргилевич защищала художника Алеся Пушкина, музыканта Игоря Банцера и блогера Vadimati.