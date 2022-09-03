Дрогичинца осудили на 3 года за «сбор сведений о расположении воинских частей»; экспертная комиссия решила, что это госсекреты

Брестский областной суд приговорил 33-летнего Антона Малюго из Дрогичина к трем годам колонии за содействие экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4) и незаконный сбор сведений, составляющих государственные секреты (часть 1 статьи 375-1), пишет «Брестская весна».

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому никакой информации с заседаний нет. Однако, по информации правозащитников, об этом деле писала прокуратура.

Согласно материалам дела, 27 февраля этого года обвиняемый Антон Малюго, находясь в Пинске, «переслал в Telegram-бот текстовые сообщения с материалами, которые могут быть использованы в экстремистской деятельности». Какие это были материалы и в чей бот их прислал Малюго, прокуратура не уточняет.

На следующий день, выехав из Пинска, Малюго «путем визуального наблюдения из салона автомобиля незаконно собрал сведения о расположении воинских частей и подразделений». Экспертная комиссия посчитала, что эта информация относится «к госсекретам и составляла служебную тайну».

Третий эпизод обвинения дрогичинцу связан со сделанным им «скриншотом фрагмента карты Беларуси» на котором он отметил «расположение воинских частей и подразделений Вооруженных Сил». Эту информацию он переслал «иному лицу, проживающему в Украине».