Журналистка «Белсат» Дарья Чульцова вышла на свободу полостью отбыв наказание

Журналистка телеканала «Белсат» Дарья Чульцова вышла на свободу полостью отбыв наказание, сообщает «Новы Час».

Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября 2020 года на квартире, из которой они вели трансляцию с «Площади Перемен», где граждане собирались выразить протест против убийства Романа Бондаренко и почтить его память у народного мемориала.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

В обвинении сказано, что Чульцова и Андреева «высказывали позитивную оценку действиям участников несанкционированного мероприятия, чем призвали людей участвовать в нем», и призвали автомобилистов подъезжать в район акции, чтобы блокировать улицы. Сами журналистки не признали вины.

По статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) их приговорили к 2 годам колонии.

13 июля 2022 года суд в закрытом режиме приговорил Катерину Андрееву к 8 годам и 3 месяцам колонии по обвинению в «измене государству» (часть 1 статьи 356 УК). Что стало основанием для уголовного дела, неизвестно.