Муж минской ремесленницы Натальи Корнеевой вышел на свободу; ее саму обвиняют в грубом нарушении порядка

Муж минской керамистки Натальи Корнеевой вышел на свободу. Об этом сообщила психолог Дарья Альперн-Катковская на своей странице в фейсбуке.

По информации «Вясны», в отношении самой ремесленницы возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в протестах 2020 года.

Наталью Корнееву вместе с мужем задержали 19 августа. Провластный телеграм-канал «Сводки центра» утверждал, что ремесленницу из Минска задержали за комментарии о силовиках.

«Как нам рассказали в ГУБОП, за последние годы женщина оставила более 700 комментариев в самых радикальных чатах, в основном оскорбляя и желая смерти не знакомым ей людям, поощряла террористические акты, в связи с чем к ней и заглянули силовики», — писали авторы канала.

В ролике, прикрепленном к посту провластного канала, задержанная рассказывала, что в 2020 году участвовала в акциях протеста, была подписана на «деструктивные каналы» и оставляла в них сообщения — в том числе в поддержку добровольческого полка Калиновского и «тех, кто взрывал железные дороги на территории Беларуси».

После задержания Корнеевой и ее мужа провластный канал сообщил о передаче их дочери социальным работникам «из-за антисанитарных условий проживания и полного отсутствия какого-либо воспитания».

«Радыё Свабода» писало, что у Корнеевой есть 18-летняя дочь, которая на момент задержания матери собирала документы на опеку над младшей сестрой. Она единственная в семье, кто может выступать в роли опекуна — у дочерей Корнеевой разные отцы, а старших родственников нет.