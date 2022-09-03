Мозырская милиция задержала местного правозащитника за репосты «экстремистской информации» в фейсбуке

В Мозыре сотрудники милиции задержали местного правозащитника Владимира Телепуна за «распространение экстремистской информации в фейсбуке» (статья 19.11 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Телепуна задержали сегодня в его доме. По информации «Вясны», после задержания его отвезли в Мозырский РОВД. О каких репостах в фейсбуке идет речь, неизвестно.

Сотрудники силовых ведомств приходили с обыском к Владимиру Телепуну в феврале и декабре 2021 года. Тогда он руководил местным филиалом «Вясны».