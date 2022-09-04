Близким задержанной керамистки Натальи Корнеевой отказали в опеке над ее 10‑летней дочерью; ребенок до сих пор находится в приюте

Находящуюся в приюте 10-летнюю дочь задержанной ремесленницы Натальи Корнеевой Богдану не отдают под опеку близким керамистки, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, заявления на опеку над девочкой подали трое близких Корнеевой, но никто из них полностью не соответствует критериям для оформления опекунства.

«Радыё Свабода» писало, что у Корнеевой есть 18-летняя дочь, которая на момент задержания матери собирала документы на опеку над младшей сестрой. Она единственная в семье, кто может выступать в роли опекуна — у дочерей Корнеевой разные отцы, а старших родственников нет.

Богдана находится в «Социально-педагогическом центре с приютом Заводского района Минске». Близким можно навещать ее вечером с разрешения администрации, но нельзя забрать домой на выходные.

«Примерно через 3-4 месяца, если не назначат опекуна из представленных вариантов, она попадет в детский дом», — говорится в посте «Вясны».

Ранее правозащитники сообщали, что в отношении ремесленницы возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в протестах 2020 года.

Наталью Корнееву вместе с мужем задержали 19 августа. Провластный телеграм-канал «Сводки центра» утверждал, что ремесленницу из Минска задержали за комментарии о силовиках.

«Как нам рассказали в ГУБОП, за последние годы женщина оставила более 700 комментариев в самых радикальных чатах, в основном оскорбляя и желая смерти не знакомым ей людям, поощряла террористические акты, в связи с чем к ней и заглянули силовики», — писали авторы канала.

В ролике, прикрепленном к посту провластного канала, задержанная рассказывала, что в 2020 году участвовала в акциях протеста, была подписана на «деструктивные каналы» и оставляла в них сообщения — в том числе в поддержку добровольческого полка Калиновского и «тех, кто взрывал железные дороги на территории Беларуси».

После задержания Корнеевой и ее мужа провластный канал сообщил о передаче их дочери социальным работникам «из-за антисанитарных условий проживания и полного отсутствия какого-либо воспитания».